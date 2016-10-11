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11 октября, вторник
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе сняли видео к Дню республики// 11.10.2016
Его разместили в Youtube и Instagram.
Фото: Youtube.com
Сегодня в Башкирии отмечают День республики. Вчера, 10 октября, на видеохостинге Youtube был опубликован видеоролик, снятый компанией Video pro специально к празднику.
На видео сняты самые известные достопримечательности Уфы, причем многие съемки произведены с высоты птичьего полета.
Добавим, компания Video pro существует на медиарынке Башкирии с 2005 года.
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