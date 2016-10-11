В Уфе сняли видео к Дню республики

Разиф АБДУЛЛИН

Его разместили в Youtube и Instagram.

Фото: Youtube.com

Сегодня в Башкирии отмечают День республики. Вчера, 10 октября, на видеохостинге Youtube был опубликован видеоролик, снятый компанией Video pro специально к празднику.

На видео сняты самые известные достопримечательности Уфы, причем многие съемки произведены с высоты птичьего полета.

Добавим, компания Video pro существует на медиарынке Башкирии с 2005 года.