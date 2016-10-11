|
11 октября, вторник
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфа признана вторым по благоустроенности городом в России// 11.10.2016
Дмитрий Медведев подвел итоги конкурса.
Фото: Кристина Дейнеко
Уфа вместе с Хабаровском разделила второе место по итогам всероссийского конкурса. Распоряжение о его итогах, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства.
А самым благоустроенным городом по итогам всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России», проведенного в 2015 году, признан Ставрополь. На третьем месте - Красноярск.
Конкурс направлен на стимулирование активности органов местного самоуправления в вопросах развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения благоустроенности территорий.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
11.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии возбудили дело по факту гибели ребенка от кипятка
11.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфа признана вторым по благоустроенности городом в России
11.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Куда сходить в Уфе на праздник 11 октября
10.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Юрий Шевчук даст два концерта с новой программой
10.10.2016 // МОЛНИЯ
В аварии на трассе в Башкирии погибло пять человек
10.10.2016 // ПЕРСОНА
Уроженец Нефтекамска возглавил штаб Балтийского флота
06.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Как формируется цена на хлеб?
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева - о премьере Башдрамтеатра.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте