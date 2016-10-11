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Уфа признана вторым по благоустроенности городом в России

Разиф АБДУЛЛИН // 11.10.2016
Дмитрий Медведев подвел итоги конкурса.

Фото: Кристина Дейнеко

Уфа вместе с Хабаровском разделила второе место по итогам всероссийского конкурса. Распоряжение о его итогах, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства.

А самым благоустроенным городом по итогам всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России», проведенного в 2015 году, признан Ставрополь. На третьем месте - Красноярск.

Конкурс направлен на стимулирование активности органов местного самоуправления в вопросах развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения благоустроенности территорий.

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