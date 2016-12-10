В Башкирии переиздана самая известная книга писателя Азата Абдуллина

Наталья КУЗНЕЦОВА

Драма, принесшая автору мировую известность, вышла в новом издании к его 85-летнему юбилею.

Фото: gtrk.tv

В башкирском издательстве «Китап» переиздана книга известного башкирского писателя Азата Абдуллина. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана в Москве Азат Бадранов. Новое издание приурочено к юбилею писателя; в этом году ему исполнилось 85 лет.

По словам Бадранова, пытаясь переиздать издание, ассоциация столкнулась с немалыми сложностями, прежде всего финансового характера. Решить проблемы удалось благодаря администрации главы региона Башкирии.

- История завершилась тем, что спонсорские средства были найдены и книга издана буквально на днях, - пишет Азат Бадранов. - Конечный спонсор, конкретное физическое или юридическое лицо, выделившее средства осталось в тени и лично мне до сих пор неизвестно.

Драма Азата Абдуллина «Тринадцатый председатель» в 1970-е годы принесла ему известность. В советские времена пьеса была поставлена в театре имени Евгения Вахтангова актерами Олегом Форостенко и Вячеславом Шалевичем. Главную роль исполнил Василий Лановой. В дальнейшем постановка с успехом шла на сценах более ста театров страны, а также в Болгарии, Чехословакии, Румынии, США.