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В Башкирии переиздана самая известная книга писателя Азата Абдуллина// 10.12.2016
Драма, принесшая автору мировую известность, вышла в новом издании к его 85-летнему юбилею.
Фото: gtrk.tv
В башкирском издательстве «Китап» переиздана книга известного башкирского писателя Азата Абдуллина. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана в Москве Азат Бадранов. Новое издание приурочено к юбилею писателя; в этом году ему исполнилось 85 лет.
По словам Бадранова, пытаясь переиздать издание, ассоциация столкнулась с немалыми сложностями, прежде всего финансового характера. Решить проблемы удалось благодаря администрации главы региона Башкирии.
- История завершилась тем, что спонсорские средства были найдены и книга издана буквально на днях, - пишет Азат Бадранов. - Конечный спонсор, конкретное физическое или юридическое лицо, выделившее средства осталось в тени и лично мне до сих пор неизвестно.
Драма Азата Абдуллина «Тринадцатый председатель» в 1970-е годы принесла ему известность. В советские времена пьеса была поставлена в театре имени Евгения Вахтангова актерами Олегом Форостенко и Вячеславом Шалевичем. Главную роль исполнил Василий Лановой. В дальнейшем постановка с успехом шла на сценах более ста театров страны, а также в Болгарии, Чехословакии, Румынии, США.
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