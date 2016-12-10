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В Уфе выбрали самую красивую студентку-педагога// 10.12.2016
В Башгоспедуниверситете имени М. Акмуллы прошел конкурс красоты.
В Башкирском педуниверситете завершился конкурс красоты среди студенток, говорится в сообщении в группе вуза в социальных сетях. Победительницей стала студентка института педагогики Алена Федорова.
Корону королевы красоты самой красивой студентке 2016 года вручила победительница международного конкурса Мисс Азия-Сибирь-2015 Гульназ Шамсутдинова.
Всего в финале конкурса участвовали 12 девушек. В числе обязательных этапов – сдача нормативов ГТО, конкурс визиток, творческие выступления и дефиле. Главный приз победительнице – поездка на Черное море, две вице-мисс БГПУ отдохнут в регионе.
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