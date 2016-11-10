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Уфа будет претендовать на статус исторического поселения// 10.11.2016
С таким предложением выступили члены ОНФ в Башкирии.
Уфа имеет все возможности для включения в перечень исторических населенных мест регионального значения. Об этом на региональной конференции ОНФ рассказал кандидат исторических наук Александр Лебедев.
За последние 20 лет в столице Башкирии с памятниками архитектуры сложилась печальная ситуация. Снесено 140 домов, которые имеют историческую ценность. Сегодня важно сохранить то, что осталось. Сегодня в Уфе числится более 800 памятников архитектуры. 200 из них находятся в неопределенном юридическом состоянии, и требуют постановки на охрану со стороны государства и включения в список исторического наследия. Фронтовики предлагают разработать комплексный маршрут, который бы имел четкие границы исторического поселения. Это бы могло привлечь и туристов и сохранить оставшиеся памятники архитектуры.
По мнению эксперта ОНФ, сопредседателя регионального штаба ОНФ в Московской области Александра Лысенко, Уфа должна пользоваться таким шансом.
Александр Лысенко считает, что развитие внутреннего туризма - это клондайк для республики. Приезжие в первую очередь хотят посмотреть старый город, новодел их не интересует. Людей привлекает национальная кухня, национальные промыслы. А в Уфе, к сожалению, этого нет. Эксперт ОНФ уверен, что сохранение памятников архитектуры - своего рода источник культурной идентичности.
На обсуждении данной проблемы был приведен один факт. В Томске в свое время участились поджоги исторических зданий. Тогда губернатор области издал распоряжение, в котором запретил строить дома на земле сожженных зданий. И поджоги сразу прекратились. Одно маленькое, но очень правильное решение главы региона позволило сохранить десятки памятников архитектуры. Что мешает принять такое же решение главе Башкирии или главе администрации столицы Иреку Ялалову? Ведь не редкость, что такие пожары случаются и в Уфе, в которой за последние годы бездумно сносились и уничтожались памятники архитектуры и культуры.
По итогам заседания рабочей группы регионального ОНФ было принято решение обратиться к главе Башкирии с предложением создать межведомственную комиссию, куда должны войти представители заинтересованных министерств и ведомств, администрации Уфы, эксперты ОНФ и других общественных организаций - для выработки разумных решений по данной проблеме.
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