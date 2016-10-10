Юрий Шевчук даст два концерта с новой программой

Разиф АБДУЛЛИН

Они состоятся в марте 2017 года в Москве и Петербурге.

Фото: commons.wiwkimedia.org

- Юрий Шевчук и группа ДДТ представляют долгожданную концертную программу «История звука», - сообщили РИА Новости организаторы концерта. - Лучшие песни из самых знаковых альбомов легендарного коллектива — с момента основания до наших дней — впервые объединены в одну программу, расширенная версия которой прозвучит на грандиозных концертах 5 марта 2017 года в Москве, на сцене Спортивного комплекса «Олимпийский», и 11 марта 2017 года в родном Петербурге, в стенах СКК.

Программа концертов будет состоять из трех частей – по трем эпохам легендарного коллектива. В трек-лист вошли песни «Не стреляй», «Осень», «Это все», «Мальчики-мажоры», «Я получил эту роль», «В последнюю осень», «Просвистела», «Ветер», «Родина», «Глазища», «Ленинград», «Революция».

Группа ДДТ была основана Юрием Шевчуком в Уфе в 1980 году. В 1986 году Шевчук перебрался в Ленинград. Наиболее известные альбомы группы – «Я получил эту роль» (1988), «Актриса весна» (1992), «Это всё» (1995), «Мир номер ноль» (1999), «Метель августа» (2000), «Единочество» (2002-2003).