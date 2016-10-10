Роскосмос и Вконтакте отправят в космос космобота

Ольга КОРЗИК

Космобот Спотти отправится на Международную космическую станцию в марте 2017 года.

Фото: vk.com/spotty

Роскосмос и Вконтакте (ВК) планируют в марте 2017 года отправить на Международную космическую станцию космобота Спотти. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

С помощью космобота пользователи «ВК» смогут общаться с космонавтами, получать фотографии и видеозаписи с орбитальной станции.

Презентация этого проекта «ВКосмосе» прошла сегодня, 10 октября, в день десятилетия социальной сети в Музее космонавтики в Москве.

Первая версия космобота уже запущена ВКонтакте на странице vk.com/spotty 10 октября, в день десятилетия социальной сети.

Пользователи ВК здесь смогут задать вопросы, как о космосе, так и о будущей экспедиции.

Следить за процессом подготовки Спотти к полёту на орбиту можно в сообществе проекта «ВКосмосе» vk.com/space.