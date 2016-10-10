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Уфимцы окунутся в «Инферно»// 10.10.2016
13 октября в прокат выходит долгожданное продолжение приключений Роберта Лэнгдона.
«Инферно» с Томом Хенксом в главной роли, станет третьим фильмом, снятым по мотивам романов Дэна Брауна о приключениях профессора Роберта Лэнгдона.
«Код Да Винчи» и «Ангелы и демоны», снятые режиссёром Роном Ховардом, очень полюбились российской публике и собрали в отечественном прокате 11 и 13,5 миллионов долларов. Новой экранизации прочат ещё больший успех. Вот несколько интересных фактов о новом фильме:
• Смертельный вирус Зобриста под названием «Инферно» был «разработан» реквизиторами. Он состоял на 40% из воды, на 30% из растительного масла и на 30% из кетчупа.
• Рон Ховард заручился помощью философа и футуриста Джейсона Силвера, чтобы создать реалистичный видеоролик, который Зобрист выложил на портал YouTube. В нем террорист объясняет, почему проблема перенаселения может привести к вымиранию всего человечества.
• Реквизиторы изготовили в общей сложности 15 посмертных масок Данте, чтобы не оказаться с пустыми руками в непредвиденном случае.
• Во время работы во Флоренции съемочная группа внесла пожертвование в копилку Палаццо Веккьо на восстановление зала с маской Данте.
• В одной из сцен Вайента падает с потолка Зала Пятисот. Чтобы защитить старинный пол, команда по разработке спецэффектов подготовила фальшивый бассейн с кровью, сделанной из красного силикона.
• Мэр Флоренции Дарио Нарделла сыграл эпизодическую роль одного из чиновников.
• Костюмы и обувь для Лэнгдона и Брукс были пошиты итальянским дизайнером Сальваторе Феррагамо.
• Будучи во Флоренции, Рон Ховард был удостоен чести получить от мэра Ключи от Города. В древние времена эта традиция была распространена в европейских городах и выражала доверие и уважение тем путникам, которые стремились войти в город с миром. Сегодня традиция сохранилась, но носит чисто формальный характер.
• Для съемки сцен видений Лэнгдона команда по разработке спецэффектов закупила 9000 литров фальшивой крови на основе сахара.
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