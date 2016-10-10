Основатель «Вконтакте» Павел Дуров: Люди - не идиоты

Рустэм БАШКИРЦЕВ

В десятую годовщину со дня основания популярной социальной сети ее основатель Павел Дуров рассказал о десяти уроках, полученных при работе над сайтом.

Сегодня - десятая годовщина самой популярной в России социальной сети «Вконтакте». У истоков популярного сайта стоял Павел Дуров, сумевший за несколько лет поднять своё детище до небывалых вершин. Несмотря на то, что сейчас Дуров не работает в «ВК», у пользователей интернета он продолжает ассоциироваться именно с этим сайтом, справедливости ради нужно отметить, что сам Павел думает также. Вот и сегодня на своей странице в любимой соцсети, он опубликовал пост, связанный именно с «ВК». Итак, вот «10 уроков, которые я получил в процессе создания ВКонтакте» от Павла Дурова.

1. Все можно делать быстро. Первую версию ВКонтакте в 2006 году я собрал за месяц. Расти она стала сразу. Вопреки расхожему мнению, работа делается либо быстро и качественно, либо долго и плохо.



2. Все *нужно* делать быстро. Вместе с ВКонтакте в 2006 году возникло еще несколько сайтов с той же концепцией. Сейчас они забыты только потому, что ВКонтакте развивался быстрее.



3. Расти нужно в ту сторону, которая органична. ВКонтакте вырос из успеха форума СПбГУ, форум СПбГУ – из успеха сайта для филологов. Каждая следующая ступень должна основываться на фундаменте имеющегося успешного опыта.



4. Люди – не идиоты. Они чувствуют – часто подсознательно – качество того, что Вы предлагаете. Каждая приятная мелочь и продуманная деталь, сколь бы несущественной она ни казалась, приносит новых преданных пользователей.



5. Cовмещать несколько ролей – эффективно. Первые месяцы существования ВКонтакте я создавал весь код, графику, формулировки, интерфейсы, маркетинг. Совмещение позволило устранить расход времени на коммуникацию.



6. Слушать стоит только свою интуицию. Всякий раз, когда я прислушивался к мнению “старших и разумных”, я терял время. Если Вы чувствуете, что надо делать, – игнорируйте мнение авторитетов.



7. Количество не переходит в качество. Команда ВКонтакте была небольшой, но состояла из талантливых и мотивированных людей. Такая команда эффективнее армии работающих за зарплату наемников.



8. Доверять на 100% никому не стоит. Не имеет значения, насколько Вы считаете кого-либо заслуживающим доверия и сколько лет его знаете – ключевые вопросы лучше контролировать лично.



9. Страх не имеет смысла. За время управления ВКонтакте было многое – DDoS-атаки, уголовные дела, акционерные войны, плавящиеся сервера, медийные войны, иски, интриги. Эмоции не продуктивны – делайте то, что нужно сделать.



10. Принципы важнее выгоды. ВКонтакте отстаивал интересы пользователей, пока его конкуренты предавали их в угоду рекламодателям, акционерам, чиновникам. Принесение блага другим – единственно возможная причина истинного успеха.