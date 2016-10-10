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Основатель «Вконтакте» Павел Дуров: Люди - не идиоты// 10.10.2016
В десятую годовщину со дня основания популярной социальной сети ее основатель Павел Дуров рассказал о десяти уроках, полученных при работе над сайтом.
Сегодня - десятая годовщина самой популярной в России социальной сети «Вконтакте». У истоков популярного сайта стоял Павел Дуров, сумевший за несколько лет поднять своё детище до небывалых вершин. Несмотря на то, что сейчас Дуров не работает в «ВК», у пользователей интернета он продолжает ассоциироваться именно с этим сайтом, справедливости ради нужно отметить, что сам Павел думает также. Вот и сегодня на своей странице в любимой соцсети, он опубликовал пост, связанный именно с «ВК». Итак, вот «10 уроков, которые я получил в процессе создания ВКонтакте» от Павла Дурова.
1. Все можно делать быстро. Первую версию ВКонтакте в 2006 году я собрал за месяц. Расти она стала сразу. Вопреки расхожему мнению, работа делается либо быстро и качественно, либо долго и плохо.
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