Кристина ДЕЙНЕКО

В рамках мероприятия открылась "Аллея первоклассников".

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Сегодня в Уфе уже в шестой раз прошла "Аллея первоклассников" в рамках праздника "Дети наше будущее". Это мероприятие давно полюбилось уфимцам, поэтому парк "Кашкадан" был полон народом. Не смотря на плохую погоду, дождь, людей было хоть отбавляй. Подробнее в нашем фоторепортаже.