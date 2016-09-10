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В Уфе прошел праздник "Дети наше будущее"// 10.09.2016
В рамках мероприятия открылась "Аллея первоклассников".
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Сегодня в Уфе уже в шестой раз прошла "Аллея первоклассников" в рамках праздника "Дети наше будущее". Это мероприятие давно полюбилось уфимцам, поэтому парк "Кашкадан" был полон народом. Не смотря на плохую погоду, дождь, людей было хоть отбавляй. Подробнее в нашем фоторепортаже.
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