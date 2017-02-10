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В Башкирии инспекторы ДПС угощают горячим чаем замерзших водителей

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 10.02.2017
Об этом рассказал глава ГИБДД РБ Динар Гильмутдинов.

В Башкирии инспекторы ДПС угощают горячим чаем водителей. Об этом в своем инстаграме рассказал главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов 

- В Башкирии настоящая зима. Местами доходит до -35. Не всякий транспорт выдерживает. Автомобили ломаются. Чтоб водители и пассажиры не замёрзли, согреваем их горячим чаем, - написал Динар Гильмутдинов.

Он также разместил видео о том, как это происходит.

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