|
11 февраля, суббота
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
ВКонтакте запускается направление «Благотворительность»// 10.02.2017
На одной площадке будут объединены представители некоммерческого сектора
Фото: ria.ru
В социальной сети «ВКонтакте» запускается новое направление «Благотворительность». Основная его задача - объединять представителей некоммерческого сектора на площадке, предоставлять инструменты для эффективной работы фондов и продвигать благотворительность среди пользователей социальной сети.
Кроме того, зарегистрированные социально-ориентированные НКО с созданной страницей ВКонтакте смогут претендовать на получение грантов для бесплатного продвижения в интернете. Для участников будут организованы лекции и мастер-классы.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
10.02.2017 // МОЛНИЯ
В Башкирии за рождение первого ребенка выплатят 300 тысяч рублей
10.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Дольщики ЖК «Юл-Ай» сообщили о завершении голодовки
10.02.2017 // СЕГО ДНЯ
Рустэм Хамитов: В Башкирии бесхозными остаются сотни тысяч гектаров земель
10.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Организаторы гей-парада в Уфе подали в суд на правительство Башкирии
10.02.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В смерти оставшегося под снегом мальчика возможно виноват экскаваторщик
10.02.2017 // ПУЛЬС
Жители Башкирии в прошлом году стали чаще хранить деньги в банках
10.02.2017 // СЕГО ДНЯ
Марат Кашапов: Очередей за ОСАГО нет
10.02.2017 // 5-Я КОЛОНКА
Почему я составил завещание
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте