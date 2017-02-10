ВКонтакте запускается направление «Благотворительность»

Кристина ДЕЙНЕКО

На одной площадке будут объединены представители некоммерческого сектора

Фото: ria.ru

В социальной сети «ВКонтакте» запускается новое направление «Благотворительность». Основная его задача - объединять представителей некоммерческого сектора на площадке, предоставлять инструменты для эффективной работы фондов и продвигать благотворительность среди пользователей социальной сети.

Кроме того, зарегистрированные социально-ориентированные НКО с созданной страницей ВКонтакте смогут претендовать на получение грантов для бесплатного продвижения в интернете. Для участников будут организованы лекции и мастер-классы.