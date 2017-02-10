Кому достанется квартира бизнес-класса?

Нашумевшая в республике акция «Новогоднее веселье», которая предполагает розыгрыш квартиры бизнес-класса в центре Уфы, завершилась. Через четыре дня участники узнают имя того, кому посчастливилось стать обладателем роскошной недвижимости. Напомним, осуществить мечту многих уфимцев в преддверии новогодних праздников взялся один из лидеров строительной отрасли региона – Группа Компаний «Госстрой».

– Акция «Новогоднее веселье» стала для нас традиционной. В прошлом году квартиру бизнес-класса выиграла уфимская медсестра. Кто станет обладателем шикарной квартиры в жилом комплексе «Эрмитаж» на улице Ленина в этом году, мы узнаем совсем скоро – 14 февраля. Желаю удачи всем участникам акции, – комментирует представитель ГК «Госстрой» Артём Арефьев.

Условия участия в акции были предельно просты. Необходимо было приобрести специальный новогодний подарок с логотипом ГК «Госстрой» в любом супермаркете «Матрица» начиная с ноября прошлого года. Далее претенденты на победу должны были зарегистрировать указанный в чеке уникальный код и сохранить сам чек. Ну и ждать того заветного момента, когда с экрана прозвучит имя счастливчика.

Кто же станет победителем главной акции 2016-2017 года? Включайте 14 февраля передачу «Телецентр» на телеканале БСТ. Начало в 18:00. Желаем удачи, и пусть вам повезет!