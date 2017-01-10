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10 января, вторник
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе взрослым и детям бесплатно покажут короткометражки// 10.01.2017
Программа будет называться «FilmFest Club».
В эту субботу, 14 января, в 18:00 в центре современного искусства «Облака» в Уфе покажут короткометражки в рамках «Тучи Маркета». На показе состоится встреча с режиссером Тансулпан Буракаевой. Возрастных ограничений нет. Вход свободный для всех.
В программе такие фильмы:
«Вкус» Екатерины Краснер
«Эля, открой!» режиссера Марии Вихоровой
«Бора-Бора» режиссера Ольги Бойко
«Два соседа» режиссера Тансулпан Буракаевой
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