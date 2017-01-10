Уфимцам предложили прочитать Евгения Онегина в кадре

Кристина ДЕЙНЕКО

Лучшие работы попадут в видеокнигу

Фото: pixabay.com

Портал ГодЛитературы.РФ и Государственный музей А.С. Пушкина приглашают всех желающих принять участие в видеопроекте "Читаем Онегина". Что для этого необходимо? Нужно записать на камеру один из предложеных фрагментов романа. Чтение на профессиональную камеру на штативе приветствуется, но не является определяющим фактором. Основным, но не единственным условием является нейтральный фон.

Кроме того, пожалуй самое главное требование - перед тем, как начать чтение, надо взять книгу, которая находится за кадром, так, чтобы ее увидели зрители. И в конце своего выступления убрать ее из поля зрения, можно отдать тому, кто стоит за камерой.

Чтецы могут закачивать свои работы на любой файлообменник, а ссылку отправлять по адресу: [email protected]. Видео принимается до 15 января (23:55) 2017 года. В теме письма необходимо указать: Читаем Онегина. Ролик можно выложить и в соцсети с хэштегом #читаемонегина.

Самые качественные работы войдут в видеокнигу. Она будет опубликована на портале ГодЛитературы.РФ 10 февраля.