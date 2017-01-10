Студенты БГПУ отметили 50-летие вуза флешмобом

10.01.2017

Лучший бомбардир «Салавата Юлаева» заговорил по-башкирски Финский нападающий юлаевцев Линус Умарк попробовал сыграть на курае, отведал учпочмак и признался в любви по-башкирски.

09.01.2017

ГК «Госстрой» исполняет детские мечты Крупный застройщик помог ученику коррекционной школы исполнить давнюю мечту.

08.01.2017

Певец из Башкирии стал человеком года в Татарии Башкирский Джастин Бибер больше популярен за пределами родного Башкортостана

04.01.2017

Около "Уфа-Арены" установят 29 ледовых скульптур Они будут располагаться с двух сторон от спортивного объекта.

03.01.2017

Как выглядит «Уфа Новогодняя» Уфимец сделал видеоклип о том, как выглядит Уфа в новогодние праздники.