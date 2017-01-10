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Уроженец Башкирии учил актеров «Викинга» владеть мечом// 10.01.2017
И сам исполнил четыре роли.
Фото: кадр из фильма "Викинг"
Историческая картина «Викинг», собрала за девять дней проката космическую для российского кинематографа сумму в один миллиард рублей. Тренером группы актеров, которым пришлось осваивать навыки владения мечом, был уроженец Башкирии, выпускник ГИТИСа Роберт Елкибаев. Он сам снялся в картине, исполнив четыре роли.
Роберт Елкибаев родился в селе Абзаново Заинчуринского района Башкирии, окончил Уфимский государственный институт искусств имени З. Исмагилова по специальности «актер театра и кино», работал в национальном молодежном театре и институте, который он окончил..
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