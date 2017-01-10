В Башкирии «футбольному» вице-премьеру поручили создать зоопарк

Константин КЛИМОВ

Власти Башкирии начали работу по созданию зоопарка в Уфе.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В правительстве Башкирии создана рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных со строительством зоопарка нового типа. В распоряжении кабмина отмечается, что звери должны содержаться в естественных условиях. В числе основных задач межведомственной комиссии - выбор места размещения зоопарка, наиболее вероятными являются варианты строительства у торгового комплекса «Мега» на улице Рубежной, в парке Калинина и парке Лесоводов. Возглавил рабочую группу вице-премьер правительства Марат Магадеев, курирующий футбольный клуб «Уфа».

Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», предложение о строительстве зоопарка поступило к главе региона от местного жителя, пришедшего на личный приём к Рустэму Хамитову в декабре прошлого года.