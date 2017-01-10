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Лайфхак: как сэкономить после новогодних праздников// 10.01.2017
Новогодние распродажи закончились, а скидки остались.
Первая неделя после новогодних праздников – самое подходящее время для того, чтобы начать приводить в порядок не только свою фигуру, но и кошелек. Магазины, банки и автосалоны продолжают радовать покупателей своими выгодными и интересными предложениями, позволяющими значительно сэкономить при покупке качественного товара.
Не стал исключением и уфимский рынок жилья. Купить комфортную квартиру в популярных уфимских районах – Зеленой роще, Глумилино, Кузнецовском затоне и самом центре города, на улице Ленина, – можно с небывалой скидкой – от 1 млн 550 тыс рублей. Приобрести жилье по столь выгодной цене предлагает один из ведущих республиканских застройщиков – Группа Компаний «Госстрой».
Отделка на любой вкус, высокотехнологичные фасады, просторные парадные, бесшумные скоростные лифты, парковка, система видеонаблюдения, панорамные окна и уникальные видовые характеристики – преимущества жилья, которое строит ГК «Госстрой».
Приобрести квартиру в жилых комплексах ГК «Госстрой» можно на удобных и выгодных условиях. Действует ипотека без первого взноса[1] и программа «трейд-ин»[2], позволяющая обменять имеющиеся жилье или автомобиль на новую комфортную квартиру.
По вопросам покупки квартир в ГК «Госстрой» обращайтесь в офис продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80. Информация также доступна на сайте http://gosstroy.info
[1] Заем предоставляет ООО «ГосИпотека». Процентная ставка 11,4% годовых. Срок займа до 20 лет. Предложение не является офертой.
[2] Прием автомобиля/недвижимости в зачет приобретаемой недвижимости в строящемся объекте «Белая река». Проектная декларация на сайте дом-белаярека.рф. Застройщик ООО "Герал". Заключение договора участия в долевом строительстве жилья. Предложение не является офертой.
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