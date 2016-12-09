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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В преддверии Нового года в Уфе выступит партнер по сцене Владимира Спивакова// 09.12.2016
Филипп Копачевский сыграет совместно с Национальным симфоническим оркестром Башкирии.
27 декабря в ГЗК «Башкортостан» любителей симфонической музыки ждут на новогоднем концерте. Национальный симфонический оркестр республики выйдет на одну сцену с солистом проекта «Музыкальная сборная России» Санкт-Петербургского Дома музыки Филиппом Копачевским (фортепиано).
Кстати, «Музыкальная сборная России» – уникальный цикл концертов Санкт-Петербургского Дома музыки. В нем принимают участие молодые российские солисты, лауреаты престижных международных конкурсов. География выступлений разная, в этом году музыканты посетят Уфу.
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