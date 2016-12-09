В преддверии Нового года в Уфе выступит партнер по сцене Владимира Спивакова

09.12.2016

В Уфе можно сэкономить на имплантации зубов Стоматологическая клиника «Американская Улыбка» проводит акцию «Имплант под ключ за 28 000 руб.»

06.12.2016

В Уфе объявили фотоконкурс на худшее новогоднее оформление В Советском районе столицы призвали жителей найти нелепые и некрасивые варианты новогодних фасадов зданий и витрин

05.12.2016

В Уфе появилось первое дорожное зеркало Жители Шакши сами собирали по 50 рублей на его установку.