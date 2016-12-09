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«7 диких историй о превратностях судьбы» уже в Уфе

Елена ВАВИЛОВА // 09.12.2016
Короткометражки переворачивают сознание и заставляют посмотреть на свою жизнь по другому.

Короткометражные фильмы -  это особый вид удовольствия. Если вы ни разу не видели ни одной короткометражки, вы многое потеряли. Малюсенький фильм, рассчитанный на 10-15 минут, это мини-шедевр с высокой концентрацией соли! Это не размазня на полтора два часа, а настоящая жизнь, где сплошь напряжение и зачастую непредсказуемая концовка. 

В наш век клипового мышления, скорости передаваемой информации и экономии времени с целью побольше успеть. Короткометражные фильмы на экране - это способ за малое время насладиться сразу несколькими интересными историями.

Заинтригованы? Тогда вам прямая дорога на «7 диких историй о превратностях судьбы». С 8 по 11 декабря в сети кино комплексов «Планета кино» можно и нужно окунуться в жизнь любопытных персонажей.

Мне «7 диких историй о превратностях судьбы» пришлись очень даже по душе. Емко, смешно, местами очень смешно, а порой и грустно, но главное везде сквозит любовь. Смотришь и думаешь, как все же жизнь разнообразна и порой непредсказуема. И хорошо, что мы есть на этом свете – влюбляемся, ревнуем, ненавидим, испытываем нежность, страх, смиряемся с судьбой и ее превратностями, принимаем жизнь такой как она есть или всячески сопротивляемся, самое главное мы живем!

7 историй -  они о людях, простых, обычных людях, которых мы встречаем ежедневно, где угодно – на улице, в супермаркете, на дороге. В жизнь героев новой, убийственно смешной подборки мудрых чёрных комедий вторгается случай. Та минута, что меняет очень круто, всё меняет раз и навсегда. Счастливый или несчастный случай в одну минуту переворачивает с ног на голову жизнь отца семейства, наркоторговца, влюблённых грабителей и скучающих домохозяек, французского бездельника, изображающего Джима Моррисона, даже жизнь тех, кто стоит в обычной очереди в магазине может претерпеть изменения.

Радует лишь то, что через все эти жизненные ситуации и судьбы красной линией проходит любовь, именно она движет людьми – перед лицом смерти, перед неизбежностью сесть пожизненно в тюрьму, или опоздать и подвести любимого человека, даже в момент, когда заветное желание уже загадано, вдруг хочется все вернуть на круги своя, а для кого-то самым страшным будет встретить и потерять любовь.

  Если вы тоже верите в случай, то считайте, что это Селяви (фр. C'est la vie) наткнуться на этот киноообзор. Возможно, сходив на «7диких историй о превратностях судьбы» вы несколько иначе взглянете на свою жизнь и сделаете тот же вывод, что и я, что все что ни делается, все к лучшему! Впрочем, иногда, по собственному желанию что-то можно и подкорректировать,  вмешавшись в дела судьбы, как это сделали герои чудесной подборки короткометражных фильмов. Увидеть их, напоминаю, можно в сети кино комплексов «Планета кино».

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