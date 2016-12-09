В Уфе пройдет флешмоб «Уфа - самый танцевальный город России»

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Победителя определит генератор

В танцевальном флешмобе «Уфа - самый танцевальный город России» примут участие полторы тысячи жителей столицы. Среди них школьники, студенты, коллективы различных предприятий города. Кроме того, заявки подали и хореографически одаренные лидеры общественного мнения региона. Регистрация продолжается. Мероприятие состоится 20 декабря. Сейчас 15 профессиональных хореографов работают над постановкой номера.

- Мы подготовили для участников флешмоба крутой новогодний подарок - поездку на съёмки финала шоу "ТАНЦЫ" на телеканале ТНТ. Победителя выберем 13 декабря при помощи генератора случайных чисел, - рассказал организатор флешмоба Артем Боев.

Организаторы надеются, что в масштабном танцевальном флешмобе примут участие не менее 2 000 человек. Подать заявку на участие можно на сайте флешмобуфа.рф . Телефон горячей линии: +7 (347) 266-90-04.

Кроме того, есть специальный этап конкурса - "Танцевальный батл". Он создан специально для юных талантов Башкирии. Что бы принять участие необходимо добавить ссылку на видеозапись со своим выступлением на сайт. Победитель получит квадрокоптер. Дополнительная информация о конкурсе опубликована на странице проекта в социальной сети.