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9 декабря, пятница
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В Уфе пройдет флешмоб «Уфа - самый танцевальный город России»// 09.12.2016
Победителя определит генератор
В танцевальном флешмобе «Уфа - самый танцевальный город России» примут участие полторы тысячи жителей столицы. Среди них школьники, студенты, коллективы различных предприятий города. Кроме того, заявки подали и хореографически одаренные лидеры общественного мнения региона. Регистрация продолжается. Мероприятие состоится 20 декабря. Сейчас 15 профессиональных хореографов работают над постановкой номера.
Организаторы надеются, что в масштабном танцевальном флешмобе примут участие не менее 2 000 человек. Подать заявку на участие можно на сайте флешмобуфа.рф . Телефон горячей линии: +7 (347) 266-90-04.
Кроме того, есть специальный этап конкурса - "Танцевальный батл". Он создан специально для юных талантов Башкирии. Что бы принять участие необходимо добавить ссылку на видеозапись со своим выступлением на сайт. Победитель получит квадрокоптер. Дополнительная информация о конкурсе опубликована на странице проекта в социальной сети.
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