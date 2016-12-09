|
9 декабря, пятница
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе можно сэкономить на имплантации зубов// 09.12.2016
Стоматологическая клиника «Американская Улыбка» проводит акцию «Имплант под ключ за 28 000 руб.»
Красивая улыбка – основной залог успешности. Ухаживая за зубами не всегда можно добиться необходимого результата, иногда приходится обращаться за помощью к специалистам. Особенно, если дело касается не только эстетики, но и лечения или имплантации.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
09.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Послание-2016: Результаты работы местной власти удовлетворяют только половину населения
09.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе можно сэкономить на имплантации зубов
09.12.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе беременная девушка нашла в замороженных овощах части грызуна
09.12.2016 // ПУЛЬС
Итальянская компания пообещала, что построит в Башкирии семь фидлотов
09.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Многодетные семьи в Башкирии получат бесплатную землю с ограничениями
08.12.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» дома проиграл клубу из Китая
08.12.2016 // ПЕРСОНА
Глава администрации Демского района Уфы уходит в отставку: проверка слуха
08.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Депутаты горсовета Уфы проголосовали против слушаний по парку Гафури
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте