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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В Уфе покажут «нордические» короткометражки

Злата ЗУКОВИЧ // 09.12.2016
Горожан ждет фестиваль фильмов с нетривиальными сюжетами.

В центре современного искусства «Облака» 16, 17 и 25 декабря будет проходить фестиваль Nordic shorts, на котором покажут программу короткометражек и анимаций из Швеции, Норвегии и Финляндии. Возрастное ограничение 16+.

Зрителям покажут восемь фильмов, которые представляют национальные кинематографии североевропейских стран. В программе номинанты на «Оскар», «Берлинале» и «Сандес»: «На твоих губах», «Усы», «Простая жизнь», «Трус», «Наша галактика – млечный путь», «10-метровая вышка», «Я и мой «Моултон», «Свидание».

 

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