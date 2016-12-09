В Уфе покажут «нордические» короткометражки

Злата ЗУКОВИЧ

Горожан ждет фестиваль фильмов с нетривиальными сюжетами.

В центре современного искусства «Облака» 16, 17 и 25 декабря будет проходить фестиваль Nordic shorts, на котором покажут программу короткометражек и анимаций из Швеции, Норвегии и Финляндии. Возрастное ограничение 16+.

Зрителям покажут восемь фильмов, которые представляют национальные кинематографии североевропейских стран. В программе номинанты на «Оскар», «Берлинале» и «Сандес»: «На твоих губах», «Усы», «Простая жизнь», «Трус», «Наша галактика – млечный путь», «10-метровая вышка», «Я и мой «Моултон», «Свидание».