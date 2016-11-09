Про школьников из Башкирии, ходивших в школу с топором, сочинили песню

Наталья КУЗНЕЦОВА

Ведущие федерального радио посвятили свою композицию детям из Бурзянского района.

Популярные ведущие Мурзилки «Авторадио» сочинили песню про детей из Бурзянского района Башкирии, которым приходилось ходить в школу с топором через лес.

- Медведь и волк напрасно глаз таращат, всегда берем с собой два топора, - поется в песне. – Медведя можно палкой и ведром, когда с медведем встреча приключится. Но лучше крепко вдарить топором, и в школу через чащу напролом.

Читатели "Медиакорсети" могут сами послушать композицию Мурзилок.

Напомним, возникший общественный резонанс заставил местных чиновников решить проблему. Теперь детей в Бурзянском районе будут возить в школу на автобусе.