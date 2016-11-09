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Про школьников из Башкирии, ходивших в школу с топором, сочинили песню// 09.11.2016
Ведущие федерального радио посвятили свою композицию детям из Бурзянского района.
Популярные ведущие Мурзилки «Авторадио» сочинили песню про детей из Бурзянского района Башкирии, которым приходилось ходить в школу с топором через лес.
- Медведь и волк напрасно глаз таращат, всегда берем с собой два топора, - поется в песне. – Медведя можно палкой и ведром, когда с медведем встреча приключится. Но лучше крепко вдарить топором, и в школу через чащу напролом.
Читатели "Медиакорсети" могут сами послушать композицию Мурзилок.
Напомним, возникший общественный резонанс заставил местных чиновников решить проблему. Теперь детей в Бурзянском районе будут возить в школу на автобусе.
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