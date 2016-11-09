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Кузнецовский затон в Уфе активно застраивается

// 09.11.2016
Новый микрорайон порадует горожан комфортом.

Дышать свежим лесным воздухом, любоваться красотой окружающей природы в любое время года можно в одном из самых живописных районов Уфы – Кузнецовском затоне. Сегодня это один из немногих столичных микрорайонов, где доступные цены на строящееся жилье сочетаются с отличной экологией и развитой инфраструктурой.

Именно здесь, всего в десяти минутах езды от исторического центра города, один из ведущих республиканских застройщиков – Группа Компаний «Госстрой» – строит жилой комплекс комфорт-класса «Белая река». Дома возводятся по технологии монолитного строительства, в качестве утеплителя используются экологически безопасные минеральные плиты. Все квартиры жилого комплекса оборудованы балконом, развернутым под углом на юг. Это позволит каждому жителю наслаждаться потрясающим видом на Белую и прибрежные леса.

Работы на строительной площадке идут полным ходом. Так, строители уже приступили к монтажу оконных конструкций. Окна в жилом комплексе устанавливаются с энергосберегающими стеклопакетами, а монтажные швы закрываются специальными ветро-парозащитными мембранами, которые обеспечивают надежную защиту от всех неблагоприятных климатических воздействий. Это значит, что будущим новосёлам будет тепло и комфортно в новых квартирах.

Однокомнатная квартира в ЖК «Белая река» обойдется всего в 1 млн 790 тыс руб, двухкомнатная – в 2 млн 390 тыс руб. Возможна рассрочка[1] и ипотека без первого взноса[2]. По всем сделкам заключаются договоры долевого участия.

 

Подробную информацию о ЖК «Белая река» узнавайте на сайте http://dombelayareka.ru/,

а также в офисе продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80.

 

[1] Проектная декларация на сайте www.dombelayareka.ru. Застройщик – ООО «Герал». Заключение договоров долевого строительства. Рассрочка на покупку недвижимости в строящемся объекте «Белая река» предоставляется ООО «Герал» при условии единовременного внесения первого взноса в размере не менее 50% от стоимости покупки. Срок рассрочки до 10 месяцев. Предложение не является офертой

[2] Заем предоставляет ООО «ГосИпотека». Процентная ставка 11,4% годовых.  Срок займа до 20 лет. Предложение не является офертой.

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