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«Башнефть» помогла мальчику из Нефтекамска воплотить его мечту// 09.10.2016
10-летний Глеб больше года лечится в Москве от лейкоза.
Фото: пресс-служба "Башнефти"
10-летний Глеб из Нефтекамска больше года находится в Российской детской клинической больнице в Москве. Он преданный болельщик хоккейной команды «Салават Юлаев» и мечтал встретиться с хоккеистами, передает телеканал БСТ. Его мечту воплотили в реальность сотрудники компании «Башнефть».
- Я болею с 7 лет, - рассказал в телесюжете Глеб. - Мы с папой и дядей болеем и каждую игру смотрим, и чемпионат смотрели. А в родном Нефтекамске Глеб часто ходил на игры команды «Торос».
Когда в «Башнефти» узнали о желании мальчика встретиться с кем-то из хоккеистов команды, сотрудники компании обратились в клуб, и на их просьбу откликнулся капитан «юлаевцев» Игорь Григоренко. Тот привез ему в больницу в подарок краги.
- Время для таких мероприятий всегда найдётся, и как не приехать, - поделился Игорь Григоренко. - Тем более у мальчика такой момент. Для меня это камень на сердце был бы, если бы не приехал. Когда мне предложили, я с удовольствием поехал. У нас вместе с нашим спонсором «Башнефть» хоккейные билеты на 150-200 мест выделяются на каждый домашний матч, каждый год ездим с командой в детский дом с подарками.
Теперь Глеб мечтает выздороветь, встретить Новый год дома с родственниками и принять предложение капитана Григоренко познакомить его с любимой командой.
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