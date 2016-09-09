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В Уфу приезжает герой России летчик-космонавт Сергей Ревин// 09.09.2016
Встреча с героем состоится в кинотеатре «Искра IMAX».
Фото: gctc.ru
Запуск проекта cети кинокомплексов "Планета Кино" "Библиотека документального кино в формате IMAX 3D" состоится 10 сентября в кинокомплексе «Искра IMAX». В этот же день в центре дополнительного образования для школьников «Гагарин-центр» пройдет торжественное открытие нового учебного года. Учащиеся смогут встретиться, пообщаться, получить автографы и сфотографироваться с героем Российской федерации, летчиков-космотнавтом и председателем попечительского совета «Гагарин-центра» Сергеем Николаевичем Ревиным. После встречи пройдет показ документального фильма «Прекрасная планета» в формате IMAX 3D.
Организаторы – образовательно-патриотический проект для обучающихся 1-8 классов Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина, центр поддержки технического образования школьников «Гагарин-центр» и сеть кинокомплексов «Планета кино».
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