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9 февраля, четверг
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Уфимцам покажут военную историю Россиия// 09.02.2017
Ее реконструируют на фестивале «Защитники Отечества».
В Уфе в Парке Ватан состоится фестиваль «Защитники Отечества». Гости мероприятия смогут посмотреть как развивалась эпоха славной военной истории России. Для этого военно-исторические клубы республики представят интерактивные зоны посвященные истории Руси IX – XII веков, говорят организаторы.
В течение всего дня будут работать интерактивные площадки. Например, Русь IX-XII веков, защитники Руси облаченные в кольчуги и доспехи, расскажут, чем были вооружены наши предки, расскажут как произошла победа, как защищали границы. Желающие могут поучаствовать в турнире на мечах.
Начало в 14:00
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