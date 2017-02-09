Фигурки популярного конструктора оживают в «Лего фильм: Бэтмен».

Елена ВАВИЛОВА

Радио Юмор ФМ и сеть кинокомплексов «Планета Кино» организовали специальный показ мультфильма.

Кто уже случайно, а может быть специально, посмотрел трейлер к этому анимационному блокбастеру, тот знает, в чем суть истории. Готэму вновь грозит опасность. И на его стражу становится единственный герой, которого заслуживает этот город — Бэтмен. Но в этот раз супергерой вынужден взять в напарники парня по имени Дик Грейсон, которого он, сам того не помня, усыновил на одном из светских приемов. Новоиспеченный Робин составит Бэтмену компанию в борьбе с его заклятым врагом Джокером... Ну, вот как то так…Режиссер Крис МакКей, конечно, накрутил историю, будь здоров! Тривиальной ее точно не назовешь. Повороты сюжета заставят поволноваться и мальца и его отца. Вообще мультфильм обозначен как 6+, но юмор местами далеко не детский, потому создатели ждут, что просмотры будут обязательно семейные, впрочем, так на специальном показе «Лего фильм: Бэтмен» и получилось – уфимцы пришли целыми семьи. Смысл в свой анимационный шедевр создатели - сценаристы и режиссер - вложили глубокий. Крутой Бэтмен вовсе не так крут, как кажется, и у него есть свои слабые стороны. Его тонкое место, которое трётся, трётся и вот-вот порвется, кроется в самой глубине сердца. Он тоскует по родителям, он уже сам взрослый мужчина, но у него нет собственной семьи и близких друзей. Даже после крутых гонок, побежденных врагов, сотен одержанных над злом побед – дома героя никто не ждет, разве, что верный дворецкий Альфред, да и то, чтобы напомнить супергерою об ужине.

Ценности семьи и дружбы прописаны в «Лего фильм: Бэтмен» красной ручкой, чтоб даже до самого непонятливого дошло – семья – это то, ради чего стоит совершать все свои подвиги!

Сразу оговорюсь, мультик этот очень динамичный, не все выдерживают до конца, да еще идет он довольно долго - около двух часов. Кадры меняются один за другим, порой слишком быстро. Это не типичный мульт от студии Уолта Диснея, нет, это абсолютно другое, поэтому важно понимание взрослого, когда решите сходить на этот анимационный хардкор с ребенком. Одно можно сказать наверняка, ожившие фигурки Лего не оставят равнодушными и сделают ваш вечер! Без сомнения – это самая креативная реклама из тех, что когда-либо были сняты. И все это благодаря сотрудничеству корпорации Lego с американским гигантом индустрии развлечений Warner bros. Использование сотен тысяч деталей Lego в съемочном павильоне позволило воссоздать всеобъемлющий мир игрушечных приключений. И даже смена режиссерского дуэта Лорд/Миллер на не самого известного постановщика Криса МакКейна не подкосила репутацию затеи от Lego и Warner bros.

Второй раз я бы, конечно, на этот мультик не пошла, но судя по реакции юной аудитории, активно жующей попкорн и не моргая смотревшей сквозь очки на экран – успех новым приключениям Бэтмена обеспечен. А родителям заказан путь в фирменные магазины за очередным набором конструктора, ведь теперь зло должно быть побеждено еще и в домашних условиях.

Сеть кинокомплексов «Планета Кино» ждет своих юных зрителей, мечтающих стать героями и победить зло с 9 февраля, именно в этот день во всех российских кинотеатрах официально стартует премьера «Лего фильм: Бэтмен».

