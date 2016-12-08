Житель Уфы подарил городу ель, которую растил 60 лет

Наталья КУЗНЕЦОВА

Ее установили на стадионе в микрорайоне Нижегородка.

На стадионе «Нижегородец» установлена елка, который подарил один из жителей микрорайона, сообщает пресс-служба администрации города. Новогоднюю красавицу мужчина 60 лет выращивал у себя во дворе.