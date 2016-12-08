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Житель Уфы подарил городу ель, которую растил 60 лет// 08.12.2016
Ее установили на стадионе в микрорайоне Нижегородка.
На стадионе «Нижегородец» установлена елка, который подарил один из жителей микрорайона, сообщает пресс-служба администрации города. Новогоднюю красавицу мужчина 60 лет выращивал у себя во дворе.
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