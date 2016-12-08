Дед Мороз поможет взрослым сэкономить 700 тысяч рублей при покупке квартиры

«Первый трест» объявил о небывалой акции.

В щедрость Деда Мороза верят не только дети - прагматичным взрослым, которые участвуют в акции «Письмо Деду морозу», нынче достанутся очень крутые подарки!

В преддверии нового года "Первый трест" дарит скидку до 700 тысяч рублей на покупку недвижимости бизнес-класса крупнейшего проекта по застройке в историческом центре Уфы - жилом квартале «Уфимский кремль». Принять участие в акции может любой желающий.

Жилой квартал «Уфимский кремль» составляют тщательно продуманные планировки квартир, высокая безопасность и безукоризненное благоустройство. Это один из немногих уфимских проектов, действительно созданный по принципу «Всё для людей».

Уфимец, выжидавший удачный момент, уже получил свою скидку в несколько сотен тысяч рублей при покупке квартиры по акции «Письмо Деду морозу». Вы ждёте удачного момента и ломаете голову, как выгодно купить недвижимость, пристально наблюдая за взлетами и падениями цены на жилье? Этот удачный момент уже настал. «Первый трест» вовсю начал «дедморозить», а новогодние чудеса сбываться.