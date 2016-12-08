Башкирия оказалась на 12 месте среди туристических регионов

Злата ЗУКОВИЧ

Рейтинг проводился уже во второй раз.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» вместе с туристическим журналом провели второе исследование, которое посвящено туристической привлекательности регионов России, их туристическому потенциалу и популярности среди иностранных и российских туристов.

Башкирия оказалась на 12 месте среди популярных туристических мест. Критерии отбора – уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значимость туристической отрасли в экономике, оборот туристических услуг, популярность региона у россиян и иностранцев, туристская уникальность, экология, криминогенная ситуация и другие.

Значительно улучшили свои показатели Иркутская, Самарская, Свердловская, Тверская области, Пермский край и Башкортостан.