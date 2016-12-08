В Уфе откроется выставка, тематически связанная с Башкирией

Злата ЗУКОВИЧ

Работы художников о жизни в Башкирии без кураев и меда.

15 декабря в 19:00 в центре современного искусства «Облака» откроется выставка «Баш на Bash». Выставка представляет собой взгляд группы современных художников на жизнь общества в целом и на отдельные ее проявления. Из 26 участников проекта 11 из Октябрьского, 7 из Уфы, по одному участнику из Екатеринбурга, Стерлитамака, Салавата, Бирска, села Караидель и двое из поселка Уруссу Татарстана.

На выставке будет представлено более 60 работ, которые не вписываются а традиционную региональную концепцию – никакого меда, Уральских гор, батыров и кураистов. Выставка продлится до конца января.