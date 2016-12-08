|
8 декабря, четверг
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе откроется выставка, тематически связанная с Башкирией// 08.12.2016
Работы художников о жизни в Башкирии без кураев и меда.
15 декабря в 19:00 в центре современного искусства «Облака» откроется выставка «Баш на Bash». Выставка представляет собой взгляд группы современных художников на жизнь общества в целом и на отдельные ее проявления. Из 26 участников проекта 11 из Октябрьского, 7 из Уфы, по одному участнику из Екатеринбурга, Стерлитамака, Салавата, Бирска, села Караидель и двое из поселка Уруссу Татарстана.
На выставке будет представлено более 60 работ, которые не вписываются а традиционную региональную концепцию – никакого меда, Уральских гор, батыров и кураистов. Выставка продлится до конца января.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
08.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Учалинская школа планирует сделать уборщиц миллионерами
08.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Власти Уфы подарят Спивакову и Муртазе Рахимову проездные билеты
08.12.2016 // ФОТОФАКТ
В Уфе зажгли главную ёлку столицы
08.12.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе появится сквер имени Мидхата Шакирова
08.12.2016 // ПУЛЬС
Покупка «Башнефти» Роснефтью помогла выручить для бюджета России более триллиона рублей
08.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе двое полицейских арестованы за вымогательство
08.12.2016 // ПУЛЬС
Настоящий бизнес-класс от 1,7 млн. руб.
07.12.2016 // СПОРТ
Слуцкий назвал игрокам ЦСКА имя нового тренера: Ганчаренко
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте