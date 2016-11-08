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8 ноября, вторник
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В Уфе две недели можно будет смотреть кино бесплатно// 08.11.2016
Сеть кинокомплексов «Планета Кино» объявила о старте акции.
- Купите билеты в кино в кинокомплексах «Искра IMAX», «Мир Кино», «Победа» и «Салават», предъяви свою карту «Копилка» кассиру, и мы вернем Вам 100% от покупки на карту в будни и 50% - в выходные, - рассказали Медиакорсети в сети «Планета Кино». - Полученными баллами Вы сможете оплатить полную стоимость билетов в кино с 1 по 14 декабря.
Таким образом, начиная с 7 по 27 ноября, если вы сходите в кино в сети кинокомплексов «Планета Кино», то вам будут начислены баллы на карте «Копилка», на которые затем с 1 декабря вы сможете посетить один из кинотеатров этой же сети бесплатно.
Подробнее информацию об акции можно уточнить по телефону в Уфе 8-(347)-295-0000 или на сайте «Планеты Кино».
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