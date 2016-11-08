В Уфе победитель лучшей скульптуры изо льда получит плазменный телевизор

Злата ЗУКОВИЧ

Также победители получат iPhone и планшет.

Фото: https://i.ytimg.com

С 20 по 27 декабря в Уфе в парке имени Якутова пройдет конкурс Ледяных фигур, в котором смогут принять участие все желающие. Победителя ожидает плазменный телевизор, занявший второе место получит iPhone, а обладатель третьего места – планшет.

Для участия в проекте необходимо отправить заявку-анкету до 15 декабря 2016 года по е-mail: [email protected], а после направления заявки необходимо позвонить по номеру: 8(347) 292-39-27.