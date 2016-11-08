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В Уфе победитель лучшей скульптуры изо льда получит плазменный телевизор// 08.11.2016
Также победители получат iPhone и планшет.
Фото: https://i.ytimg.com
С 20 по 27 декабря в Уфе в парке имени Якутова пройдет конкурс Ледяных фигур, в котором смогут принять участие все желающие. Победителя ожидает плазменный телевизор, занявший второе место получит iPhone, а обладатель третьего места – планшет.
Для участия в проекте необходимо отправить заявку-анкету до 15 декабря 2016 года по е-mail: [email protected], а после направления заявки необходимо позвонить по номеру: 8(347) 292-39-27.
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