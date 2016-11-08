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В 2017 году в Уфе мосты на проспекте Салавата Юлаева хотят превратить в арт-объекты

Ольга КОРЗИК // 08.11.2016
Уфимцы хотят провести в городе Фестиваль уличного искусства «Путепровод».

В Уфе в 2017 году мосты на проспекте Салавата Юлаева могут стать арт-объектами. Вчера, 7 ноября, на дискуссии «Гражданское взаимодействие» был презентован проект фестиваля уличного искусства, который планируется провести в следующем году. Название проекта  - марафон «Путепровод». Его организаторами являются питерский Институт исследования и развития стрит-арта, Ассоциация профессиональных участников арт-рынка и центр современного искусства «Облака».

- Наша цель - создать масштабное арт-пространство в рамках целого города. С помощью приглашённых художников мирового уровня мы планируем облагородить один из самых оживленных участков города. Таким образом мы создадим масштабный арт-объект, который не имеет аналогов в России, - рассказала один из инициаторов проекта Ляйсан Насырова.

В рамках этого проекта планируется создать серию изображений на путепроводах, расположенных по проспекту Салавата Юлаева.

- На отрезке от улицы Заки Валиди до улицы Сипайловская расположено 10 путепроводов. Каждый из них позволяет подняться в определенный участок города. Мы планируем привязать каждый из мостов к одной из  лидирующих компаний данного участка города, - сказала Ляйсан Насырова.

Она отметила, что каждое изображение будет уникальным, авторским, будет носить свою художественную ценность, таким образом станет новым арт-объектом, а также станет удобной частью навигационной системы города.

По данным госпожи Насыровой, на один путепровод понадобится около 1,3 млн руб.

- Планируем привлечение потенциальных партнеров, то есть лидирующие компании на рынке, которым будет интересно арендовать на долгий период целый мост, - сказала она.

Присутствующий на дискуссии депутат Госдумы Павел Качкаев проект одобрил, однако уточнил, насколько он впишется в закон «О рекламе».  

- Это не будет изображение напрямую носить рекламный характер. То есть каждое изображение будет нести в своем контексте род деятельности той компании, которой это будет интересно. В первую очередь, это будет произведение именно уличного искусства, они будут нести эстетическую направленность, - уточнила Ляйсан Насырова.

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