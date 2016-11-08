ГТРК «Башкортостан» обновила свои телестудии

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Программа «Доброе утро, республика» выходит в эфир в обновленном формате.

Фото: Олег Меньков, Вильдан Галин

В Уфе завершилась масштабная реконструкция телестудии, из которой в прямой будет эфир выходить передача «Хәйерле иртә, Республика!» («Доброе утро, республика» - прим. редакции). Идею воплотили в соответствии с едиными требованиями фирменного стиля медиахолдинга ВГТРК. Студия оснащена огромным плазменным экраном, что позволит выводить в эфир новостные блоки и прямые включения.

Программа интерактивная, практически в каждом выпуске проводят интересные розыгрыши с призами и подарками для телезрителей, проходят телевизионные акции и конкурсы.Кроме того, изменилось и само наполнение передачи, например, добавилась новая рубрика «Прогноз дня», из которой телезрители узнают о предстоящих событиях, а также о памятных датах для Башкортостана. В передаче останутся уже полюбившиеся зрителям ведущие Салима Исламова, Галимьян Ибатуллин, Гузель Ишкинина, Фирдат Галиев, Лейсян Тимербулатова, Урал Байбулатов, и появятся новые лица : Расуль Карабулатов, Ришат Миндияров, Лилия Ченбарисова.

- Ежедневно мы будем рассказывать о интересных событиях республики, с качественной и зрелищной картинкой. Готовясь к этому моменту, мы проделали колоссальную работу. Мебель для студии изготавливали вручную, так как идентичных, в продаже просто не нашли. Элементы флористики заказывали в Ярославле, камни искали практически во всех магазинах республики. Мы искренне верим, что нововведения понравятся нашим телезрителям, - рассказывает руководитель отдела национального вещания ГТРК «Башкортостан» Вильдан Галин.

Программа «Хәйерле иртә, Республика!» выходит на телеканале «Россия 1 - Башкортостан» ежедневно по будням с 9 до 10 часов утра.

А вот фрагмент прямого эфира, во время которого судебные приставы скрутили ведущего. Но не за нарушения законодательства, а чтобы показать приемы самообороны.