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ГТРК «Башкортостан» обновила свои телестудии// 08.11.2016
Программа «Доброе утро, республика» выходит в эфир в обновленном формате.
Фото: Олег Меньков, Вильдан Галин
В Уфе завершилась масштабная реконструкция телестудии, из которой в прямой будет эфир выходить передача «Хәйерле иртә, Республика!» («Доброе утро, республика» - прим. редакции). Идею воплотили в соответствии с едиными требованиями фирменного стиля медиахолдинга ВГТРК. Студия оснащена огромным плазменным экраном, что позволит выводить в эфир новостные блоки и прямые включения.
Программа интерактивная, практически в каждом выпуске проводят интересные розыгрыши с призами и подарками для телезрителей, проходят телевизионные акции и конкурсы.Кроме того, изменилось и само наполнение передачи, например, добавилась новая рубрика «Прогноз дня», из которой телезрители узнают о предстоящих событиях, а также о памятных датах для Башкортостана. В передаче останутся уже полюбившиеся зрителям ведущие Салима Исламова, Галимьян Ибатуллин, Гузель Ишкинина, Фирдат Галиев, Лейсян Тимербулатова, Урал Байбулатов, и появятся новые лица : Расуль Карабулатов, Ришат Миндияров, Лилия Ченбарисова.
Программа «Хәйерле иртә, Республика!» выходит на телеканале «Россия 1 - Башкортостан» ежедневно по будням с 9 до 10 часов утра.
А вот фрагмент прямого эфира, во время которого судебные приставы скрутили ведущего. Но не за нарушения законодательства, а чтобы показать приемы самообороны.
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