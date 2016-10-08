Артур Каримов: «Китайцы не всегда понимают, зачем на сцене две гитары»

Ренат Литвинов

Вместо Первопрестольной — в Поднебесную: азиатский тур рок-группы The Donuts

Уфа никогда не направляла в столицы целыми эшелонами рок-группы и отдельных исполнителей, но метко выстреливала по части «кумиры поколения». Группу The Donuts три года назад высмотрел прозорливым глазом радиомагната Серый Карабас Уфы и Башкортостана Станислав Челнынцев («Серебряный Дождь», Business FM – Уфа) и начал продвигать через проект «ПроRock - 1,2 и 3», привлекая для подпевок местных «селебритиз» вроде Эйгенсона, Аминова, Мурзагулова, Имаевой, Валеева, Телиной, Барабаша и клавишника-ресторатора Миролюбова.

На фоне общего плясового гвалта кавер-групп уфимского общепита и свадебной индустрии они резко выделились ершистой бескомпромиссностью, вкрапляя в свой материал безупречные по подбору и исполнению каверы «The Stoogies», «Red Hot Chilly Peppers», «Creedence Clearwater Revival». Ну и, разумеется, буратинской пластикой в сочетании со звериным рыком секс-символа и лид-гитариста группы Васи.

Своего рода вершиной их юниорской карьеры стало выступление на одной сцене с Великим и Ужасным Юрием Шевчуком на концерте в поддержку Рустэма Асанбаева 5 февраля 2016 года в РК «Огни Уфы».

Оказалось, что в Уфе уже и покорять нечего, и все ждали, когда же после череды занудных конкурсов провинциальной самодеятельности (а кто там из победителей разного рода «Волн Агидели» на слуху-то сейчас?) начнется покорение первопрестольной или сетевых кабаков общероссийских франшиз.

Но три месяца назад, в самом начале курортного уфимского лета 2016, неожиданно группа уехала в Китай. Несмотря на то, что в Китае нет привычных нам соцсетей, Гугла, Инстаграмма и прочей нашей е-бытовухи, удалось связаться с басистом и худруком группы Артуром Каримовым по вотсаппу и опросить его.

- Каковы условия вашего контракта и с кем он заключался? Или вы поехали наобум?

- Наобум.

- А что такого знали о Китае, чтобы надеяться там на что-то?

- Ничего особенного, только слухи, что там людей европейской внешности очень любят.

- И какие были планы?

- У меня план был один: приехать, разведать обстановку, влиться в тусовку и привезти туда свой бэнд, чтобы продвигать правильную музыку. В России никому не нужно творчество, никто не хочет думать, поэтому и музыку основная масса слушает примитивную.

- А большой ли багаж музыкальный, свой? Много ли альбомов, минут, треков, песен?

- 20 альбомов... Шучу, конечно. Джо Кокер стал известным на каверах, в общем-то ничего другого он и не делал.

- Как бы ты охарактеризовал примитивную музыку, которую слушают в РФ?

- В Китае есть прекрасное слово, чтобы охарактеризовать её – цхао (нецензурное китайское ругательство — прим.ред).

- А там — не цхао?

- Не-е-ет. Здесь почти свобода. Мы вчера раскачали концерт только рок- песнями.

- Легко отругать и повесить ярлык.

- Легко, но я не из тех, кто ругает, не предлагая ничего. У меня альтернатива, она здесь — в Азии.

- Народ хочет плясать, а не думать. Да и криденсы ваши — скорее чувства, чем мысли. Что сейчас там слушают, кроме своих C-pop, Кантопопа и нашего Витаса?

- Согласен, я многое переосмыслил, здесь мы иногда играем качественную зарубежную попсу, Типо «Maroon 5» и Бруно Марса. А Витаса никто не слушает. По крайней мере на Юге.

- А на каких площадках проходят концерты? Свадьбы/похороны/дни города/сабантуи/cольники/сборники?

- Гиги.

- А что это?

- Здесь есть два типа выступления музыкантов: гиги и барная работа. Гиг – это выступление на площадке, где нет сидячих мест, как на фестивале. Гиг может быть частью шоу-программы ивента: масштабной свадьбы, открытия магазина, презентации автосалона, фестиваля.

- И там играешь, что хочешь?

- Да.

- Вы с собой комбики, усилители взяли?

- Здесь все есть.

- Как же вы без своих любимых Fender Twin и Trace Elliot?

- Купил преамп (предварительный усилитель, часть музыкального оборудования — прим.ред.) и играй себе. Гитарист с прямыми руками и в линию хорошо сыграет. Остальные музыканты — тем более.

- С чем можно сравнить гонорар от выступления?

- У нас сейчас средний прайс за сет на человека можно сравнить с половиной среднемесячной зарплаты жителя Уфы. 10 000 — 11 000рублей каждому за 5 — 6 песен. Я не хочу сказать, что здесь любой неумёха сразу станет миллионером, но если будешь пахать — заработаешь. Конкурентов много. Но в нашем бэнде есть одна фишка: мы играем не ради денег.

- А жизнь, еда, переезды дорогие?

- Жизнь не дороже, чем в России, еда — недорогая, на гигах кормят, в барах тоже.

- А как делается ангажемент? Как попасть на следующее мероприятие? Ни китайского у вас, ни связей, ни сайта.

- Концерты искать непросто. Нужно привлекать заказчика качеством исполнения, внешним видом, костюмами. Без этого ты никому не нужен. А ангажемент — это забота агентов, посредников между заказчиком и актерами. Наша забота — сделать крутое шоу, промоушен на плечах заказчика. А агентов — целая цепочка, их может быть до 5-6 человек. Работаем со всеми агентами.

- Ну а где они – на бирже? Сами к вам подходят?

- Тут все по вичату (это аналог вацапа).

- То есть у вас уже некая слава среди агентов есть?

- Уже есть.

- А как нашли первое выступление?

- Как приехал в Гуанчжоу, почти сразу же пошел на джем-сейшен, «джемить» с местными музыкантами. Показал себя, познакомился, кто-то из музыкантов дал мои контакты, и понеслась...

- Ребята (лидер-гитарист и вокалист Василий Портянко, ударник Константин Плотников) попозже подтянулись. Их что, надо было уговаривать?

- Не надо было, мы договорились обо всем за два месяца до моего отъезда в Китай. План предельно прост: если все получается, они берут билеты и приземляются на распаханную мной почву. Китай — волшебная страна, приехать сюда — это как попасть на Марс. Работа здесь не предполагает игру только в одном бэнде, здесь все взаимозаменяемы.

- Ударники, басисты, наверное, нарасхват?

- Нарасхват певицы, клавишники и барабанщики, лид- гитаристы. Басистам трудно, китайцы не понимают, зачем в бэнде нужны две гитары.

- Есть ли другие светлые европеоиды?

- Другие европеоиды есть. Много очень бэндов, до этого только некоторых из них слышал. Бэнды из Латинской Америки, чуваки совершенно бешеные, они играют охренительно, причем каждый из них владеет двумя-тремя инструментами на очень высоком уровне. Плюс у них очень крутые голоса и командная сыгранность – очень трудно конкурировать. Есть русские, украинцы – очень много ребят из Украины, просто толпа-толпа. Особенно певицы: их тут любят, прежде всего за красоту. Голос уже на втором плане. Есть и негритянские бэнды (из Африки и Америки), и даже филиппинские — у них прайс пониже из-за того, что они больше похожи на китайцев. Но сейчас больше тенденция не на экзотику, а на мастерство исполнителя и репертуар обращать внимание.

- Отзывчива ли публика, быстро ли раскачивается, пускается в пляс? Угрюмее русских?

- Публика в Китае сложная, раскачать ее сложно, прямо мёртвая. Но у нас получается. В пляс практически не пускаются. С уровнем и составом The Donuts, который образовался сейчас, я уверен, что русские на наших выступлениях будут пускаться в пляс всегда.

- С каким таким ещё составом? Вы взяли украинку в певицы?

- У нас два вокалиста сейчас – Аня и Вася. Так очень удачно получается: то мужской вокал, то женский, то они вместе поют. Плюс тут у нас еще есть очень крутой клавишник, который поливает — будь здоров! Плюс он еще и теоретически грамотный — по гармониям шарит. Короче — бомба!

- Скоро станете как группа «Сябры», 17 человек на сцене...

- Не слышал про таких. И вообще, у нас автобус через 30 минут, а еще через 3 часа самолет. Хороший был фестиваль, но надо двигаться дальше. Привет Уфе!