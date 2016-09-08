8 сентября, четверг
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Два дня осталось до конца срока подачи заявок на конкурс короткометражек

Злата ЗУКОВИЧ // 08.09.2016
Победитель конкурса получит приз - 50 тысяч рублей.

В рамках Международного фестиваля национального и этнического кино «Серебряный Акбузат» состоится Второй башкирский питчинг дебютантов, сообщили организаторы конкурса.

Начинающие сценаристы, режиссеры и продюсеры могут отправлять свои заявки до 10 сентября - для участия нужно прислать анкету участника и сценарий или развернутый эпизодник на [email protected]. К рассмотрению принимаются сценарии игровых фильмов длительностью до получаса. Победитель получит 50 тысяч рублей, занявший второе место  - 30 тысяч рублей, третье - 20 тысяч рублей. На Второй башкирский питчинг дебютантов приглашены одни из лучших лекторов и экспертов из Москвы и других регионов России: режиссеры, продюсеры, сценаристы и редакторы. 

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

08.09.2016
Уфимцев научат проверять качество меда
10 сентября в парке Якутова пройдет ярмарка «Медовый край».

08.09.2016
«Полный расколбас» шокировал уфимцев по полной
Американский мультфильм для взрослых вышел в прокат.

08.09.2016
В Уфу можно увидеть самую маленькую книгу в мире
И множество других уникальных микроскопических работ.

07.09.2016
Национальный симфонический оркестр Башкирии провёл открытую репетицию
Музыканты представили журналистам и блогерам часть новой программы Soundtrak Part 2.

07.09.2016
В Башкирии парень стал миллионером из-за ошибки в банке
Молодой человек не потратил свалившуюся на него сумму на свои нужды.

06.09.2016
В Уфе музыкальные и художественные шедевры «сойдутся» на одной сцене
На днях стартует новый проект «Диалог с искусством».

06.09.2016
Олег Газманов посадил деревья в память героев войны в Башкирии
Артист посадил туи в городе Октябрьском.

06.09.2016
В Уфе покажут лучшие фильмы фестиваля «Кинотавр»
В том числе лауреатскую работу уфимского режиссера "Кредит".

06.09.2016
Рустэм Хамитов потрясен спектаклями театра Вахтангова
В свои выходные глава Башкирии посмотрел «Евгения Онегина» и «Анну Каренину».

06.09.2016
Новая квартира стала доступнее
Ипотечные проценты стали меньше.

05.09.2016
Самая красивая татарка родилась в Башкирии
Эдельвейс Ихсанова победила на конкурсе "Татар кызы-2016".

05.09.2016
В Башкирии выращивают ананасы, разводят страусов и павлинов - Башстат
Опубликованы интересные факты по итогам Всероссийской сельхозпереписи.

05.09.2016
В Санкт-Петербурге открыли памятник писателю Сергею Довлатову
Скульптуру установили около дома, в котором жил писатель.

04.09.2016
В Октябрьском жители собрали четыре миллиона на памятник детям войны
Благотворительная акция продолжалась больше года.

04.09.2016
Земфира даст бесплатный концерт для жителей Татарстана
Выступление рок-певице оплатит спонсор праздника.

03.09.2016
В Уфе начались гастроли театра имени Вахтангова
Труппа даст 15 представлений на сценах Русского драмтеатра и татарского театра «Нур»

02.09.2016
Спортсмен-фридайвер Олег Гаврилин нырнет в подземное озеро Каповой пещеры
В заповеднике «Шульган-таш» на следующей неделе пройдет необычная экспедиция.

02.09.2016
В Уфе под открытым небом за неделю пройдет шесть праздников
Уфимцев и гостей столицы ожидает насыщенная культурная программа в парке "Ватан".

01.09.2016
В Уфе пройдет благотворительный пробег в поддержку особых детей
Выдача стартовых номеров состоится в эту субботу в 9:00.

5-Я КОЛОНКА

Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"