Два дня осталось до конца срока подачи заявок на конкурс короткометражек

Злата ЗУКОВИЧ

Победитель конкурса получит приз - 50 тысяч рублей.

В рамках Международного фестиваля национального и этнического кино «Серебряный Акбузат» состоится Второй башкирский питчинг дебютантов, сообщили организаторы конкурса.

Начинающие сценаристы, режиссеры и продюсеры могут отправлять свои заявки до 10 сентября - для участия нужно прислать анкету участника и сценарий или развернутый эпизодник на [email protected]. К рассмотрению принимаются сценарии игровых фильмов длительностью до получаса. Победитель получит 50 тысяч рублей, занявший второе место - 30 тысяч рублей, третье - 20 тысяч рублей. На Второй башкирский питчинг дебютантов приглашены одни из лучших лекторов и экспертов из Москвы и других регионов России: режиссеры, продюсеры, сценаристы и редакторы.