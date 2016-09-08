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8 сентября, четверг
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Два дня осталось до конца срока подачи заявок на конкурс короткометражек// 08.09.2016
Победитель конкурса получит приз - 50 тысяч рублей.
В рамках Международного фестиваля национального и этнического кино «Серебряный Акбузат» состоится Второй башкирский питчинг дебютантов, сообщили организаторы конкурса.
Начинающие сценаристы, режиссеры и продюсеры могут отправлять свои заявки до 10 сентября - для участия нужно прислать анкету участника и сценарий или развернутый эпизодник на [email protected]. К рассмотрению принимаются сценарии игровых фильмов длительностью до получаса. Победитель получит 50 тысяч рублей, занявший второе место - 30 тысяч рублей, третье - 20 тысяч рублей. На Второй башкирский питчинг дебютантов приглашены одни из лучших лекторов и экспертов из Москвы и других регионов России: режиссеры, продюсеры, сценаристы и редакторы.
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