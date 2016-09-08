|
8 сентября, четверг
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфимцев научат проверять качество меда// 08.09.2016
10 сентября в парке Якутова пройдет ярмарка «Медовый край».
Фото: pixabay.com
10 сентября в уфимском парке имени Ивана Якутова пройдет ярмарка «Медовый край», сообщает пресс-служба городской администрации.
Здесь можно будет не только купить мед башкирских пасечников, но и посетить мастер-классы и получить консультации у профессоров по пчеловодству Башкирского аграрного университета и сотрудников передвижной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
08.09.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии в день последнего звонка может быть запрещена продажа спиртного
08.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
«Полный расколбас» шокировал уфимцев по полной
08.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Студента из Башкирии до смерти забили жители Удмуртии
08.09.2016 // СПОРТ
Белорусы пронесли российские флаги на церемонии открытия Паралимпиады
08.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
ЦИК России: В Башкирии на выборах могут применить административный ресурс
08.09.2016 // ХРОНОГРАФ
Элла Памфилова ввела мораторий на удаление наблюдателей на выборах
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте