Уфимцев научат проверять качество меда

Ольга КОРЗИК

10 сентября в парке Якутова пройдет ярмарка «Медовый край».

Фото: pixabay.com

10 сентября в уфимском парке имени Ивана Якутова пройдет ярмарка «Медовый край», сообщает пресс-служба городской администрации.

Здесь можно будет не только купить мед башкирских пасечников, но и посетить мастер-классы и получить консультации у профессоров по пчеловодству Башкирского аграрного университета и сотрудников передвижной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.