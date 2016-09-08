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«Полный расколбас» шокировал уфимцев по полной// 08.09.2016
Американский мультфильм для взрослых вышел в прокат.
Фото: кадр из мультфильма
«Первая анимационная комедия для взрослых о невероятных приключениях еды из супермаркета. Съедобным друзьям предстоит получить ответ на главный вопрос: есть ли жизнь за стенами супермаркета, и что же происходит с продуктами после того, как они попадают к людям домой?» - именно так говорится в описании фильма. На самом же деле все немного иначе.
Да сосиска, булочка, лепешка и бублик ходят по супермаркету, ищут свою полку, чтобы влезть обратно в упаковку и отправиться «в лучший мир». Но это только сюжет мультфильма.
На протяжении всей этой сюжетной линии идет и другое, куда более захватывающее действие, на каком-то психологическом уровне. В фильме есть и политико-национальные разборки (мельком, чуть-чуть, но они есть), кроме того в фильме присутствуют бранные слова и пошлые шуточки, а также гомосексуализм и вообще не традиционные отношения. Хотя какие могут быть традиционные отношения у сосиски с булкой, у бублика и армянской лепешки? Бред на грани безумия. Да, кстати, еще в мультики есть клизма. Этот герой превращается в .... впрочем оставим интригу.
Если вы человек тонкой душевной организации, не толерантен (как модно говорить в Европе), не понимаете пошлые шутки и вообще такого рода юмор, то это мультфильм явно не для вас. Кстати, картина имеет возрастные ограничения 18+.
После предпремьерного показа все вышли, мягко говоря, в шоке. Как писали блогеры на своих страничках в соц сетях: «Было стыдно смотреть друг другу в глаза».
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