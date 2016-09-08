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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфу можно увидеть самую маленькую книгу в мире// 08.09.2016
И множество других уникальных микроскопических работ.
В национальном музее республики в Уфе открылась выставка новосибирского мастера Владимира Анискина «Диво под микроскопом». На этой выставке можно будет разглядеть самую маленькую книгу в мире размером в 90 микрон. Для этого посетителям будет предложен микроскоп, сообщил телеканал БСТ.
Выставка продлится до 20 ноября – на ней можно будет увидеть не только книгу, но и такие миниатюры, как подкованная блоха, верблюды в угольном ушке, ландыши из пылинок, орден Суворова и другие работы.
- Я думаю, что каждому уфимцу, каждому гостю нашей республики будет интересно ознакомиться с такой выставкой и просто удивиться, что есть ещё такая профессия в мире, - поделился своим мнением генеральный директор Национального музея Республики Башкортостан Гали Валиуллин.
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