В Уфу можно увидеть самую маленькую книгу в мире

Злата ЗУКОВИЧ

И множество других уникальных микроскопических работ.

В национальном музее республики в Уфе открылась выставка новосибирского мастера Владимира Анискина «Диво под микроскопом». На этой выставке можно будет разглядеть самую маленькую книгу в мире размером в 90 микрон. Для этого посетителям будет предложен микроскоп, сообщил телеканал БСТ.

Выставка продлится до 20 ноября – на ней можно будет увидеть не только книгу, но и такие миниатюры, как подкованная блоха, верблюды в угольном ушке, ландыши из пылинок, орден Суворова и другие работы.

- Я думаю, что каждому уфимцу, каждому гостю нашей республики будет интересно ознакомиться с такой выставкой и просто удивиться, что есть ещё такая профессия в мире, - поделился своим мнением генеральный директор Национального музея Республики Башкортостан Гали Валиуллин.