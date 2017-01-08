Певец из Башкирии стал человеком года в Татарии

Константин КЛИМОВ

Башкирский Джастин Бибер больше популярен за пределами родного Башкортостана

Фото: Bash-Portal.Ru

Радик Юльякшин стал «Человеком года» в соседнем Татарстане. Как сообщает издание «Бизнес Online» титул он разделил с дирижёром –летний Радик Юльякшин государственного оркестра симфонического Республики Татарстан. Певец больше известен под псевдонимом Элвин Грей, так же его называют башкирским Джастином Бибером.

В предыдущие годы Юльякшин удостаивался наград в Башкирии, так на протяжении нескольких лет он занимал первое место в номинациях «певец года» и получал награды за «Лучший хит».