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Певец из Башкирии стал человеком года в Татарии// 08.01.2017
Башкирский Джастин Бибер больше популярен за пределами родного Башкортостана
Фото: Bash-Portal.Ru
Радик Юльякшин стал «Человеком года» в соседнем Татарстане. Как сообщает издание «Бизнес Online» титул он разделил с дирижёром –летний Радик Юльякшин государственного оркестра симфонического Республики Татарстан. Певец больше известен под псевдонимом Элвин Грей, так же его называют башкирским Джастином Бибером.
В предыдущие годы Юльякшин удостаивался наград в Башкирии, так на протяжении нескольких лет он занимал первое место в номинациях «певец года» и получал награды за «Лучший хит».
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