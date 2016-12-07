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В Советском районе Уфы открылись 3 больших катка// 07.12.2016
Кроме этого, работать будут 9 хоккейных коробок.
Советский район Уфы готовится к ледовому сезону. Уже работают 3 больших катка. В Парке Якутова и за главным корпусом Аграрного универститета катки работают платно, а в парке Лесоводов Башкирии выход на лед бесплатный.
Кроме того, в географическом центре Уфы открыты 9 хоккейных коробок, сообщает администрация Советского района Уфы. Любители этого вида спорта могут погонять шайбу по следующим адресам:
- ул. Подвойского 7 (школа № 26),
- Сквер 50-летия Победы
- ул. Революционная 171 (школа № 44)
- ул. Комсомольская 79
- ул. 50 Октября 7а
- ул. Бабушкина 23 (школа № 100)
- ул. Комсомольская 33 (школа № 27)
- ул. Зорге 101 (школа № 7)
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