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7 декабря, среда
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В Уфе пройдет фестиваль для детей и подростков "Добрая Елка-2017"// 07.12.2016
В программе запланировано поздравление Деда Мороза.
26 декабря на ВДНХ пройдет ежегодный республиканский инклюзивный фестиваль для детей и подростков "Добрая Елка-2017". В нем примут участие гости от 3 до 16 лет. Среди приглашенных как здоровые дети, так и с ограниченными возможностями.
Для гостей фестиваля запланировано множество развлечений. Например, с 13:00 откроется Activity зона. Там будут различные представления с животными, аниматорами, ростовыми куклами, для детей проведут мастер-классы. Детей ждет шоу мыльных пузырей, Дедушка Мороз и мегафлешмоб.
Торжественное открытие состоится в 2 часа дня. На сцене выступят представители министерств и депутатского корпуса Госсобрания Башкирии, далее на площадке выступят творческие коллективы с песнями и танцами, а также юмористы.
В завершении гостей поздравит "гвоздь" вечера Дедушка Мороз, все приглашенные получат подарки.
Организаторы: Благотворительный фонд «Наше Будущее».
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