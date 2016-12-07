В Уфе пройдет фестиваль для детей и подростков "Добрая Елка-2017"

Кристина ДЕЙНЕКО

В программе запланировано поздравление Деда Мороза.

26 декабря на ВДНХ пройдет ежегодный республиканский инклюзивный фестиваль для детей и подростков "Добрая Елка-2017". В нем примут участие гости от 3 до 16 лет. Среди приглашенных как здоровые дети, так и с ограниченными возможностями.

Для гостей фестиваля запланировано множество развлечений. Например, с 13:00 откроется Activity зона. Там будут различные представления с животными, аниматорами, ростовыми куклами, для детей проведут мастер-классы. Детей ждет шоу мыльных пузырей, Дедушка Мороз и мегафлешмоб.

Торжественное открытие состоится в 2 часа дня. На сцене выступят представители министерств и депутатского корпуса Госсобрания Башкирии, далее на площадке выступят творческие коллективы с песнями и танцами, а также юмористы.

В завершении гостей поздравит "гвоздь" вечера Дедушка Мороз, все приглашенные получат подарки.

Организаторы: Благотворительный фонд «Наше Будущее».