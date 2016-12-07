Уфимцы станут свидетелями новых «Звездных войн»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Открыта продажа билетов на самую ожидаемую премьеру года: «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»

Сеть кинокомплексов «Планета Кино» открыла предварительную продажу билетов на один из самых ожидаемых фильмов уходящего года «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» в единственный в республике кинокомлекс формата IMAX. В предварительной продаже на формат IMAX 3D цены снижены. Премьера фильма состоится 15 декабря.

Для удобства зрителей, в зале IMAX будет транслироваться только данная картина, и гости смогут выбрать для себя оптимальное время

Фильм рассказывает о событиях, которые предшествовали четвёртому эпизоду «Звёздных Войн». Узнав о том, что Империя построила самую совершенную боевую станцию, способную уничтожать целые планеты, Альянс Повстанцев собирает особый отряд под руководством бывшей преступницы Джин Эрсо, целью которого является чертежи совершенного оружия Империи.

Несмотря на то, что миссия кажется самоубийственной, отряд готов рискнуть всем ради победы. Однако расстановка сил резко меняется, когда Император посылает за ними своего самого страшного и могущественного приспешника — Дарта Вейдера, чьё присутствие гарантирует как минимум одно — отряду повстанцев не суждено вернуться со своей миссии живыми.