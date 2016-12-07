В Уфе журналисты сразятся в игре на интеллект и смекалку

Наталья КУЗНЕЦОВА

Ассоциация «Интеллум» организует интеллектуальную игру «Cheese quiz» для журналистов.

В Уфе 9 декабря, в кинокомплексе «Искра» пройдет второй чемпионат по квизу среди СМИ. Ее проведет ассоциация «Интеллум» - содружество организаторов, уже несколько лет популяризующие интеллектуальные игры.

Во втором чемпионате планируют принять участие около 20 команд от газет, журналов, телеканалов, интернет-порталов и других средств массовой информации Уфы.



Победитель получит звание чемпиона Уфы по квизу среди СМИ, - сообщили в ассоциации «Интеллум» - Первые три места будут награждены медалями и пригласительными на субботний матч «Салават Юлаев – Амур», и все команды получат дипломы за участие.

