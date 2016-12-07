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7 декабря, среда
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе журналисты сразятся в игре на интеллект и смекалку// 07.12.2016
Ассоциация «Интеллум» организует интеллектуальную игру «Cheese quiz» для журналистов.
В Уфе 9 декабря, в кинокомплексе «Искра» пройдет второй чемпионат по квизу среди СМИ. Ее проведет ассоциация «Интеллум» - содружество организаторов, уже несколько лет популяризующие интеллектуальные игры.
Во втором чемпионате планируют принять участие около 20 команд от газет, журналов, телеканалов, интернет-порталов и других средств массовой информации Уфы.
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