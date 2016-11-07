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В Уфе могут провести Первую лигу КВН

Ольга КОРЗИК // 07.11.2016
Организаторы ищут спонсоров для проведения этого мероприятия.

В Уфе в следующем году могут провести «Первую лигу КВН». Об этом на дискуссии «Гражданское взаимодействие» рассказал председатель союза КВН Башкортостана Тимур Шайхутдинов.

- Мы обратились к Александру Маслякову с просьбой провести первую лигу здесь, в Уфе. В принципе, он эту идею одобрил. Теперь все зависит от нас, - сказал Медиакорсети Тимур Шайшутдинов.

Для справки:

Для того, чтобы попасть в Высшую лигу, которая транслируется по «Первому каналу», командам изначально нужно сразиться в «Первой лиге». Эти игры транслируются на региональном телевидении, а также на федеральном телеканале «КВН». В настоящее время эти игры проводятся в городе Тольятти.

По словам господина Шайхутдинова, если такое решение будет принято, то игры «Первой лиги» будут проводиться в городе примерно два-три года.

- Со следующего сезона, с января 2017 года. Игры будут проводиться в течение всего года. Если они сюда приедут, это точно не один год, это как минимум два года. Здесь, в Уфе, будут находиться все команды, которые собираются попасть в телевизор – 24 команды, - рассказал Тимур Шайхутдинов.

По оценкам организаторов, для того, чтобы провести эти игры в Уфе, необходимо около 10 млн руб в год, сейчас им не хватает около 30-40% от этой суммы.

- Сейчас ситуация сложилась такая: нам нужен постоянный зал, где будут проводиться игры. Нужно понимать, что будут завозиться декорации, то это все не на один день.  Это такая же телевизионная лига, как и та, что транслируется на  «Первом канале».  В Уфу будут приезжать московские специалисты, режиссеры, звезды КВН. Для всего этого нужна инфраструктура. Ориентировочная сумма, которая нам необходима - 10 млн руб. в год. Нам сейчас не хватает примерно четыре миллиона, - уточнил Тимур Шайхутдинов.

 

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