В Стерлитамаке наградили пятиклассника, спасшего младенца

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

11-летний Ярослав Адоньев весной этого года спас годовалую девочку, выпавшую из окна.

Фото: Личная страница в социальной сети

В Стерлитамаке в школе №8, где учится Ярослав Адоньев, прошла торжественная линейка. Памятные подарки и денежный сертификат на покупку товаров для детей юному герою вручил глава администрации города Владимир Куликов.

- Ты самоотверженный мальчик и в сложной ситуации смог спасти человека. Главное - не бояться трудностей, не быть равнодушными и не проходить мимо чужой беды, - отметил Владимир Куликов.

Благодарность от городских властей получила и бабушка Ярослава, которая сумела правильно воспитать своего внука.

Напомним, что ЧП произошло в апреле этого года. Дожидаясь своих друзей, мальчик заметил в окне второго этажа маленькую девочку, которая начала падать. Ярослав не растерялся и успел поймать ребенка. Малышка приземлилась прямо на своего спасителя: школьник отделался царапинами на локтях и коленях, девочка не пострадала.