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В Стерлитамаке наградили пятиклассника, спасшего младенца// 07.11.2016
11-летний Ярослав Адоньев весной этого года спас годовалую девочку, выпавшую из окна.
Фото: Личная страница в социальной сети
В Стерлитамаке в школе №8, где учится Ярослав Адоньев, прошла торжественная линейка. Памятные подарки и денежный сертификат на покупку товаров для детей юному герою вручил глава администрации города Владимир Куликов.
Благодарность от городских властей получила и бабушка Ярослава, которая сумела правильно воспитать своего внука.
Напомним, что ЧП произошло в апреле этого года. Дожидаясь своих друзей, мальчик заметил в окне второго этажа маленькую девочку, которая начала падать. Ярослав не растерялся и успел поймать ребенка. Малышка приземлилась прямо на своего спасителя: школьник отделался царапинами на локтях и коленях, девочка не пострадала.
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